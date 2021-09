Adriana Volpe attacca la Bruganelli: “Dio li fa e poi li accoppia”. Il VIDEO della lite furiosa è virale

Scambio di battute al veleno tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La conduttrice non le ha mandate a dire alla moglie di Bonolis: scoppia la lite furiosa

Non è iniziata nel migliore dei modi la collaborazione tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al “Grande Fratello Vip”. Una foto postata dalla moglie di Paolo Bonolis, in particolare, sembra aver messo in crisi il rapporto tra le due opinioniste. Si tratta di uno scatto in cui Sonia è in compagnia di Giancarlo Magalli, ex collega della Volpe a “I fatti vostri”.

Tra i due conduttori, all’epoca, l’intesa non era certamente sbocciata. Adriana e Giancarlo arrivarono a lanciarsi accuse reciproche che si risolsero solamente tramite il tribunale. A distanza di tempo, il post condiviso dalla Bruganelli non è stato affatto gradito dall’ex modella, che lo ha interpretato come una grave mancanza di rispetto. La lite social è inevitabilmente scoppiata.

NON PERDERTI ANCHE —> “La più bona, calpestami”, Emma Marrone infuoca la temperatura. Sotto la giacca, il panorama è divino.. – FOTO

Adriana Volpe attacca la Bruganelli: il VIDEO della lite furiosa è virale

NON PERDERTI ANCHE —> “GF Vip”, Tommaso Eletti smascherato in diretta: i retroscena horror con Valentina

Tutto è cominciato con la pubblicazione di un post da parte di Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis, che si è ritrovata a cena con Giancarlo Magalli, ha deciso di condividere un selfie assieme al conduttore, accompagnato da queste parole: “Le serate divertenti organizzate all’ultimo minuto“. Un siparietto che la Volpe, alla luce dei trascorsi lavorativi con Magalli, non ha affatto gradito.

L’opinionista del “Gf Vip” ha deciso di rispondere per le rime alla Bruganelli, sua collega nel reality di Canale Cinque, mediante un video pubblicato nelle Instagram stories. “Quanto sono belline le serate organizzate all’ultimo momento… Dio li fa e poi li accoppia” – ha ironizzato la Volpe, non mancando di sganciare un’ulteriore bomba nella story successiva – “Che figura“.

La risposta di Sonia, come da copione, non si è fatta attendere. “Non pensavo l’avrebbe presa così“, ha esordito la moglie di Bonolis, precisando di non aver creato questo siparietto con l’obiettivo di colpire la collega. “Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue” – ha proseguito Sonia – “Mi dispiace, ma le assicuro che non l’abbiamo nemmeno nominata“.

Le scaramucce, tra Sonia e Adriana, non sembrano destinate a terminare qui. Le due opinioniste, che si rivedranno domani sera nello studio del “Gf Vip”, avranno sicuramente molto di cui discutere.