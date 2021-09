“La più bona, calpestami”, Emma Marrone infuoca la temperatura. Sotto la giacca, il panorama è divino.. – FOTO

Emma Marrone esplosiva all’evento organizzato da Gucci per il lancio di “Vault”: la cantante e giudice di “X Factor” non era mai apparsa così bella e in forma

Moltissime le star che hanno presenziato alla serata per inaugurare “Vault”, la piattaforma online creata dal marchio Gucci che permetterà ai clienti di effettuare acquisti comodamente da casa. Non si tratterà, tuttavia, di prodotti di uso corrente, bensì di pezzi unici che sono stati ripensati e personalizzati dall’azienda per soddisfare gli acquirenti alla ricerca di novità.

Alla serata di inaugurazione della piattaforma non poteva mancare la splendida Emma Marrone, attualmente in onda su Sky con la 14esima edizione di “X Factor”. La cantante, splendida nel suo outfit studiato nei minimi particolari, non si è trattenuta dal postare una foto da urlo.

Emma Marrone infuoca la temperatura. Sotto la giacca, il panorama è divino..

