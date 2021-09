Antonella Mosetti non si contiene, il suo outfit fa venire la pelle d’oca. E’ proprio il caso di dirlo, è una meravigliosa creatura.

Sensuale, maliziosa, ammiccante, passionale, perfetta. Antonella Mosetti lascia tutti senza fiato, ogni volta che posta una sua foto è un colpo al cuore, la sua avvenenza sbaraglia la concorrenza, è lei la regina di Instagram.

Seguita da 691mila follower, la showgirl si gode il suo successo dopo anni ed anni di gavetta e di successi. Ha debuttato da giovanissima come modella, ha recitato in alcuni film e nel 1993 è approdata in televisione nel programma “Non è la Rai” grazie a Gianni Boncompagni che la scelse per la sua intraprendenza e la sua bravura.

Dopo questa piccola parentesi durata dal 1993 al 1995, Antonella è diventata una delle showgirl più amate ed apprezzate nel panorama televisivo, per lei si aprono le porte della notorietà, scala la vetta del successo e si piazza tra le migliori.

Il mito Antonella Mosetti resiste ancora oggi, la soubrette è inarrestabile.

“Tanta roba”, la Mosetti sbaraglia la concorrenza con una scollatura molto audace

La perfezione di Antonella non conosce limiti, in total black dà il buongiorno ai fan, su Instagram è il delirio. Stivale camperos al ginocchio, mini dress super scollato, coda di cavallo, sguardo magnetico e labbra da baciare. La showgirl è da infarto.

Il suo seno prosperoso non si contiene nel mini tessuto e a momenti straborda dalla scollatura. La visione è paradisiaca ed i follower non lesinano commenti, “Amore mio preziosa sensuale pregiata vellutata ti amo” commenta un fan decisamente innamorato. “Sei illegale” commenta qualche altro tra le emoticon più disparate.

Una distesa di cuoricini e fiamme si fanno largo tra apprezzamenti più che soddisfacenti, la domenica mattina si vola con Antonella. La showgirl ormai è una donna, negli anni è cambiata, non è più la riservata ragazzina degli anni ’90 che muoveva i primi passi in televisione, oggi la Mosetti domina la scena in qualsiasi contesto.

Antonella fa sognare ad occhi aperti, il suo sorriso è contagioso, il suo corpo è un frutto proibito. Antonella è unica, nessuna è come lei.