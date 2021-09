Valentina Ferragni accende la passione su Instagram, la sua proposta per il sabato sera lascia tutti a bocca aperta.

L’influencer Valentina Ferragni non smette mai di stupire, un pò come la sorella Chiara (famosissima imprenditrice digitale che ha dato il via alla nascita della categoria). Lo stile di Valentina è inconfondibile, ogni outfit è studiato nei minimi particolari e ieri sera ha davvero esagerato.

Bella, dolce, simpatica e molto sincera, così appare l’influencer sul suo profilo Instagram seguito da 4milioni di follower, Valentina ha imparato nel tempo ad imporsi sui social, seguendo a grandi linee la strada già solcata da sua sorella.

Per quanto Chiara l’abbia aiutata ad intraprendere questo lavoro, Valentina ci tiene a sottolineare che è tutta farina del suo sacco. Ha deciso di crearsi una sua identità, un suo modus operandi ed una sua linea social, mettendo in pubblica piazza (social) il bello ed il brutto tempo.

La vediamo sorridere, divertirsi, stare bene ma anche piangere e dispiacersi per qualche critica che a volte le viene arrecata. Con grande forza d’animo commenta i leoni da tastiera per il semplice fatto che ha un unico obiettivo, evitare che altre ragazze stiano male per delle ingiurie gratuite che riguardano l’aspetto esteriore.

Come una bratz, Valentina Ferragni fa innamorare i follower

Nelle ultimissime foto postate da Valentina sul suo profilo Instagram, la vediamo indossare un mini dress favoloso, in tulle nei colori del giallo, viola, rosa, nero e rosso. I sandali vertiginosamente alti color nero e i capelli semi raccolti all’indietro, le conferiscono tutta l’aria di una bratz (bambola diventata famosa negli anni 2000).

La sua proposta per il sabato serata piace ai fan ed i commenti non si tengono. “Sei semplicemente unica” scrive qualcuno sottolineando la bellezza, “Tu hai una marcia in più, sei speciale” risponde qualche altro fan innamorato.

Gli scatti hanno guadagnato milioni di cuoricini ma anche di fiamme virtuali ardenti, tra tutti i commenti spicca quello della sorella Chiara e di altri personaggi vip amici di Valentina.

Valentina riesce sempre a rendersi unica, la sua semplicità è talmente accattivante da diventare il più delle volte maliziosa. E’ unica in ogni cosa che fa.