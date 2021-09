“Ti amo da più di 20 anni”. Sarah Felberbaum: la dichiarazione definitiva non è per De Rossi – FOTO

Sarah Felberbaum. La famosa e affascinante attrice inglese ma italiana d’adozione usa i suoi canali social per professare amore infinito per una persona importante. Non si tratta del marito

Una vita intera passata nel mondo dello spettacolo. Sarah Felberbaum ha iniziato giovanissima la sua carriera nella moda, quando aveva solo quindici anni. Tuttavia, è stato il sacro fuoco della recitazione che ardeva con più forza dentro di lei.

Dopo una copiosa gavetta tra campagne pubblicitarie e partecipazioni a diversi programmi televisivi, il grande pubblico italiano l’ha potuta ammirare nella sua prima vera prova d’attrice nella fiction “Caterina e le sue figlie”, accanto a una magistrale e indimenticabile Virna Lisi. Successivamente ha avuto un’ulteriore impennata di popolarità dopo aver accettato il ruolo da protagonista in “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”, sequel della serie di successo con Vittoria Puccini.

Sarah Felberbaum, il messaggio lasciato su Instragram che fa commuovere. Infinita dolcezza

Non solo serie televisive. Sarah Felberbaum è entrata nel cast anche di numerosi film che sono divenuti piccole miniere d’oro, acclamati dal pubblico che li ha premiati al botteghino. Come non citare “Il principe abusivo” che ha visto l’esordio alla regia di Alessandro Siani ed è annoverato come miglior incasso in assoluto dell’anno 2013.

Ha partecipato ultimamente anche al rinomato “Una piccola impresa meridionale” di e con Rocco Papaleo e Riccardo Scamarcio. Grande prestigio ottenuto grazie alla serie dal respiro internazionale “I Medici” con Dustin Hoffman, Richard Madden, Alessandro Preziosi e Guido Caprino. Il suo ultimo lavoro è uscito nelle sale poche settimane fa; si tratta di “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” in cui interpreta il ruolo della compagna del personaggio di Antonio Albanese.

Sarah Felberbaum è sposata dal 2015 con l’ex calciatore Daniele De Rossi. La coppia ha due bambini (Olivia Rose, nata nel 2014, e Noah, nato nel 2016) e ha passato recentemente momenti di grande concitazione a causa di motivi di salute che hanno vessato l’ex campione della Roma. Colpito gravemente dal Covid19 è stato ricoverato per settimane all’Ospedale Spallanzani con saturazione a 87. Fortunatamente la situazione si è conclusa con la sua piena guarigione.

L’attrice è molto attiva sul suo profilo Instagram. Ha una platea di 282mila utenti che segue le sue novità. L’ultima condivisione rilasciata sul web è l’esaltazione di uno dei valori più puri: l’amicizia.

Sarah Felberbaum posa insieme alla giornalista Ilaria Melillo. Sono sorridenti e si trovano in Sardegna, precisamente all’Arcipelago di La Maddalena. Alle loro spalle un incantevole tramonto.

“Ti amo. Ti amo da più di 20 anni” – scrive l’attrice alla sua amica. “Abbiamo riso, pianto, conquistato e perso. Insieme. Abbiamo vissuto l’una accanto all’altra, uguali ma diverse… mano nella mano sempre e per sempre. Io e te. Vederti felice, mi rende felice”.

Un messaggio assolutamente commovente che non ha tardato a ricevere risposta: “La mia piu’ grande fortuna. La Mia Vita. Il Mio primo per sempre. Ti Amo”.