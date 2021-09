Diletta Leotta si è presentata a San Siro con un outfit da urlo: la giornalista indossa una camicia estrema che valorizza il suo fisico eccezionale.

Diletta Leotta è ancora la giornalista più in voga. Tutto quello che fa conquista le prime pagine dei quotidiani: dal gossip al lavoro, passando per i dettagli della sua vita privata, niente passa inosservato. La nativa di Catania, nella giornata di ieri, era a San Siro per lavorare a bordo campo con Dazn.

La conduttrice ha assistito ad un match fantastico tra Inter e Atalanta. Le due squadre hanno pareggiato per 2 a 2, dividendosi la posta in palio ma giocando un grande calcio. Diletta si è presentata allo stadio con un outfit da capogiro, deliziando i telespettatori della piattaforma streaming che quest’anno ha acquistato i diritti di tutte le partite del campionato.

Diletta Leotta a bordo campo: outfit da capogiro, la camicia scoppia!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Cucciola mia sei meravigliosa” Carolina Stramare tra spacco e scollatura nasce una scultura: fisico di marmo – FOTO

L’outfit di Diletta, utilizzato nel corso della presentazione della partita tra Inter e Atalanta, non è ovviamente passato inosservato ai telespettatori. Per chi non è riuscito a guardare la partita, nessun problema: la giornalista ha piazzato uno scatto tra le sue stories risalente proprio alla giornata di ieri.

La camicia sta per scoppiare e il bottone sul seno si regge a malapena. Nell’immagine la siciliana assume una posa da sogno e le sue labbra da infarto non passano inosservate. Come se non bastasse, il suo ventre è totalmente scoperto: la Leotta ha un fisico da dieci e lode. Merito dei suoi allenamenti estenuanti: talvolta la neo 30enne piazza sul web foto o video dei suoi workout.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Sei più bella del triplete”. Chiara Carcano: altro che fashion week! A Milano lo spettacolo è altrove – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta, qualche giorno fa, sorprese il popolo del web postando in rete uno scatto per svelare il suo vestito serale: la scollatura abissale lasciò ben poco spazio all’immaginazione.