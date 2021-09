“Queen discussa”. Elodie, gambe chilometriche: un vero schianto FOTO

Elodie è più bella che mai: con l’ultimo look ha conquistato tutti i suoi followers su Instagram. Capelli lunghi, abito corto e bandana sulla testa

Elodie è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale italiano. Ha esordito un bel po’ di anni fa ad Amici di Maria De Filippi, con i suoi capelli rosa e la sua voce che sfidava ogni legge del suono. Eppure non fu un grande inizio per lei, perché pur vincendo il programma, dopo essere uscita non è stata in grado di fare molto. Però ha lavorato, ha fatto tanta gavetta ed è riuscita nel giro di pochissimi anni è riuscita ad arrivare molto più lontano di chi il successo lo aveva ottenuto tutto e subito.

Elodie è sempre più bella: l’ultimo scatto su Instagram ha conquistato tutti

Elodie ha partecipato numerose volte al Festival di Sanremo, dove ha avuto modo di farsi conoscere da tantissime persone che non avevano ancora avuto l’onore di ascoltarla prima, e poi ha iniziato a fare tante collaborazioni ogni anno, in particolar modo in estate. È riuscita a diventare la regina di questa stagione e a conquistare tutti. Questa settimana ha partecipato all’evento più atteso dell’anno, la Fashion Week, e ha presenziato alla sfilata di Donatella Versace. Per l’occasione ha scelto un look selvaggio: capelli ricci sciolti sulle spalle, una bandata, un abito corto e le gambe chilometriche che concludono con un paio di scarpe. Insomma, ogni anno che passa Elodie diventa sempre più bella e sempre più seguita sui social, non a caso ha milioni di persone che la seguono.

Gli scatti fatti per l’occasione hanno raggiunto nel giro di pochissimi minuti tantissimi likes e commenti di apprezzamento. I complimenti sotto al suo ultimo post non si sprecano.