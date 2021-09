Antonella Elia ha condiviso una serie di scatti roventi su Instagram che hanno fatto impazzire tutti. Il décolleté è mozzafiato.

Fascino irresistibile, bellezza mozzafiato, carisma innato. Antonella Elia non smette mai di stupire i fan con le sue curve irresistibili e la sua bellezza incredibile. La showgirl, 57 anni di Torino, è diventata conosciuta a fine anni Novanta rivestendo i panni di valletta in note trasmissioni televisive. Nel corso del tempo ha preso parte a innumerevoli format e reality show, tra cui “Il Grande Fratello Vip”, nel 2020.

Oltre al grande seguito sugli schermi, ha conosciuto una grande notorietà su Instagram dove il suo profilo conta 335 mila di follower. Il suo feed è una raccolta di scatti di vita personale e professionale accomunati dalla sua verve e dalla sua bellezza, tanto che ogni post che condivide raggiunge sempre un grande successo.

Anche l’ultimo carosello apparso poche ore fa non è stato da meno. Il look indossato dalla showgirl ha infatti folgorato il web, mandando i fan in tilt.

Antonella Elia: outfit bollente, fan in estasi

