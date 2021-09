“Love is in the Air” anticipazioni 28 settembre: Serkan ritorna, ma…

Love is in the Air è pronto con un nuovo appuntamento. Serkan torna finalmente a casa ma le cose non stanno come tutti speravano, purtroppo

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a L o v e I s I n T h e A I r ( @ e d a s e r k a n I t a l I a )

Anticipazioni del secondo appuntamento della settimana con Love is in the Air. Nei precedenti episodi, abbiamo visto Serkan scomparire in seguito ad un disastro aereo. Per giorni ad Istanbul le persone care di Serkan, come la sua famiglia, gli amici e la sua Eda, hanno vissuto dei momenti difficili pensando che l’architetto in questo incidente avesse perso la vita. Domani invece le sue persone care avranno una bella sorpresa: Serkan tornerà finalmente a casa da tutti. Purtroppo, però, qualcosa non andrà secondo i loro piani.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Somalia, attacco vicino al palazzo presidenziale: 8 morti, 7 feriti

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Nel prossimo episodio, il nostro Serkan tornerà finalmente a casa ma con lui porterà una brutta sorpresa. Qualcosa di spiacevole che mai nessuno, soprattutto Eda, avrebbe mai pensato. Infatti lo vedremo entrare all’Art Life mano nella mano con la giovane Selin. Tutti saranno stupiti nell’assistere a questa scena, ma successivamente scopriremo che Serkan ha perso la memoria durante l’incidente e non ricorda più il suo ultimo anno di vita, di conseguenza non ricorda più neanche Eda. Non sa chi è, non sa di essersi innamorato perdutamente di lei e di aver nutrito il desiderio di sposarla. Eda è disperata, ma determinata a far tornare la memoria all’amore della sua vita. Deve solo metterlo davanti ai bellissimi momenti che hanno condiviso insieme e farglieli tornare in mente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Parco giochi finito in tragedia: bimba di 6 anni cade nel vuoto e muore

Riuscirà Eda a far ricordare tutti i momenti della loro storia a Serkan? Per scoprirlo non ci resta da fare altro che attendere i prossimi episodi della serie turca più amata del momento.