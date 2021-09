Si chiuderà questa sera la sesta giornata di campionato con il Monday Night Venezia-Torino: le probabili formazioni e tutte le informazioni per il Fantacalcio.

Questa sera andrà in scena il Monday Night tra Venezia e Torino che chiuderà la sesta giornata di campionato. Oltre al turno di Serie A, andrà in archivio anche la giornata di Fantacalcio con i fantallenatori in attesa di scoprirne l’esito. I voti del match in programma allo Stadio Pier Luigi Penzo completeranno il quadro e permetteranno agli appassionati di scoprire se sono arrivati punti fondamentali per le leghe a cui prendono parte.

Fantacalcio, sesta giornata: le probabili formazioni di Venezia-Torino

Alle 20:45 allo Stadio Pier Luigi Penzo si disputerà l’ultima gara della sesta giornata di Serie A che metterà di fronte Venezia e Torino.

Entrambe le compagini sono a caccia di punti per risollevarsi in classifica. I veneti si ritrovano al terzultimo posto, in zona retrocessione, e sino ad ora hanno conquistato tre punti, frutto di una vittoria e quattro sconfitte. Il club granata, reduce dal pareggio contro la Lazio, è, invece, a quota 7 e, in caso di successo, potrebbe salire all’ottavo posto alle spalle dell’Atalanta.

La gara chiuderà anche il turno di Fantacalcio con gli appassionati pronti a scoprire i voti finali per sapere se hanno ottenuto una vittoria o meno. In tal senso vi forniamo le probabili formazioni dell’incontro.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Indisponibili: Haps, Lezzerini, Sigurdsson.

Ballottaggi: Schnegg 55% – Molinaro 45%; Peretz 55% – Vacca 45%; Johnsen 60% – Okereke 40%.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Pobega, Brekalo; Sanabria.

Indisponibili: Belotti, Pjaca, Praet, Zaza.

Ballottaggi: Zima 60%-Djidji 40%; Pobega 55% – Linetty 45%; Singo 60% – Vojvoda 40%.

Il campionato di Serie A tornerà durante il prossimo weekend con il primo anticipo in programma venerdì 1 ottobre che vedrà in campo proprio il Venezia impegnato in trasferta contro il Cagliari. Sabato alle 18, invece, il Toro affronterà la Juventus nel derby della Mole.