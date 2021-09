“Sei stupenda”, Nunzia De Girolamo outfit al “limite” scuote la libidine dei followers: gambe meravigliose – FOTO

La giornalista televisiva, Nunzia De Girolamo invade i cuori dei followers e accende la passione tutta in una volta: il sole per tutto il dì.

La splendida giornalista della Rai, Nunzia De Girolamo è riuscita ad accaparrarsi migliaia di likes e approvazioni in seguito all’ultimo caricamento tramite storia Instagram.

L’ex volto politico ha entusiasmato i fan ancora una volta. A partire da questa estate e per tutto il periodo del gran caldo, la padrona di casa di “Ciao Maschio” ha regolato la concorrenza, conquistando una posizione di privilegio nella corsia preferenziale delle web influencer più seguite.

In attesa di un nuovo corso stagionale sulla rete ammiraglia di riferimento, Nunzia è riuscita a mantenere elevato l’appeal del suo numerosissimo pubblico. L’ex Ministro delle politiche agricole del governo Letta sta ultimando le prove per rendere ancor più competitiva la sua figura professionale in diretta tv.

Vediamo però nel dettaglio, l’ultima grande soddisfazione che ha regalato ai suoi fan, prima del nuovo avvento sul piccolo schermo

Nunzia De Girolamo spiazza i fan con un outfit strepitoso: esalta le aderenze

