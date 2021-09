Miriam Leone, il VIDEO più bello per il suo Paolo: “Ora ti faccio vedere tutto”. Le reazioni clamorose

Miriam Leone ha postato un video molto emozionante, dedicato a suo marito Paolo Carullo: nel giro di pochi minuti, i fan l’hanno sommersa di complimenti

Il 18 settembre scorso è stato un giorno molto emozionante per Miriam Leone. L’attrice, che ha cercato di organizzare il matrimonio nel più stretto riserbo, è finalmente convolata a nozze con il compagno Paolo Carullo, nella splendida località di Scicli. La modella 36enne, dopo aver dedicato la maggior parte del proprio tempo e delle proprie energie solo ed esclusivamente al lavoro, ha deciso di compiere il passo più importante della sua vita. Quest’oggi, tramite Instagram, la Leone ha voluto condividere un video molto commovente, dedicato al marito Paolo. In pochi minuti, l’attrice ha ricevuto una valanga di apprezzamenti.

Miriam Leone, il VIDEO più bello per il suo Paolo: “Ora ti faccio vedere tutto”

Terminati i festeggiamenti relativi alle nozze, Miriam Leone è tornata a pieno regime sui social, approfittando di questo momento magico per condividere con gli utenti gli scatti tratti dal suo matrimonio. La Leone ha mostrato gli abiti sfoggiati durante la cerimonia con dovizia di particolari, soffermandosi sui dettagli che hanno reso il 18 settembre il giorno più emozionante della sua vita. Pochi minuti fa, sul profilo della modella è apparso un ulteriore video, che ha lasciato i suoi 1,4 milioni di fan di stucco.

Miriam ha deciso di mostrare ai followers gli istanti che hanno preceduto la cerimonia. La Leone, nel suo abito da sposa, ha posato di fronte al fotografo palesando tutta la propria emozione. “Questo video è un regalo… per me, per noi, per te… ho chiesto di realizzarlo cosicché anche tu potessi vedere la mia preparazione…“: questa la didascalia che accompagna la clip, che Miriam ha dedicato al marito Paolo Carullo.

L’attrice, il cui sorriso contagioso ha decisamente colpito gli utenti, è bella oltre ogni immaginazione. Gli apprezzamenti nei suoi riguardi si sprecano: “Eravate entrambi uno splendore“, “Sei una meraviglia“, “Bellissima“.