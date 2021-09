“Greta Garbo? Sono confusa!”, Nancy Brilli distesa sul divanetto è illegale: una dea d’altri tempi – FOTO

L’attrice ieri ha partecipato ad un grande evento nella metropoli lombarda e per lanciare un progetto solidale ha deciso di immortalarsi come una vera dive del passato.

Serata importante ieri sera ai Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti a Milano dove si sono riuniti volti molto noti dello showbiz per festeggiare una grande donna dell’imprenditoria che con la sua collezione d’alta moda ha rivoluzionato il modo di vestire di molte generazioni di donne italiane.

Alla festa per i 50 anni di carriera di Chiara Boni è stata invitata anche Nancy Brilli che si è presentata con un abito nero couture con gonna a sirena svasata e gilet legato in vita da un’ampia fusciacca simil obi giapponese. Borsa squadrata e tacco gioiello, il tutto impreziosito da pochi orpelli al collo e ai lobi delle orecchie, capelli cotonati e trucco minimale. Un outfit in linea con il tema semplice della serata ma che l’ha resa una vera diva d’altri tempi.

Nancy Brilli sembra Greta Garbo, i fan ci vedono doppio

Nancy sceglie di pubblicare un post Instagram per ringraziare della bella serata organizzata dall’amica Chiara Boni, ma trova anche lo spunto per menzionare la Fondazione Pangea Onlus con cui collabora e che combatte da anni per cercare di garantire stessi diritti a tutte le donne con micro e macro progetti di tutela e imprenditoria diffusa.

Ecco cosa ha scritto l’attrice nella didascalia che accompagna il post: “Ieri sera una festa bellissima, per celebrare i 50 anni di carriera di #chiaraboni. Ci sono donne a cui tutto questo, il poter avere una carriera, la bellezza, la gioia di scegliere è negato. Noi siamo fortunate. Ma non ci mortificheremo, lo faremo anche per loro. È un diritto di tutte noi. E tante, come me, a loro ci pensano e fanno quel che possono. Voi avete in programma qualcosa?”.

L’attrice romana scatta alcune foto proprio nella biblioteca del Teatro e per l’occasione si adagia come una diva sul divanetto posto al centro della sala.

Gli scatti sono in bianco e nero e proprio questo aspetto fa vedere doppio a molti suoi fan che rispondono a tono tra i messaggi: “Dea Nancy ❤️‍🔥sei stupenda 😻 💗”, “Nancy o Greta Garbo? Per un attimo mi sono confusa!!”, “Ma chi sei tu? Una visione d’altri tempi!”