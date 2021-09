“Uomini e Donne”, anticipazioni 29 settembre: problemi per Joele

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani. Durante l’ultimo ballo a cui abbiamo assistito, è successo qualcosa di importante

Terzo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che va in onda su Canale Cinque oramai da tantissimi anni. Nella puntata di oggi, abbiamo visto Ida continuare la sua frequentazione a gonfie vele e Matteo fare lo stesso con Noemi, la ragazza con cui è uscita qualche giorno fa. Invece ha deciso di chiudere la sua frequentazione con Maria, la ragazza con cui era uscito la settimana scorsa e che lo aveva molto colpito. Dopo l’ultima volta, Matteo ha capito d non volerla frequentare più.

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

Intanto, alla fine della puntata, i ragazzi hanno ballato e anche Joele ha avuto modo di farlo con una corteggiatrice. Pare che sia successo proprio durante questo ballo: abbiamo visto Joele parlottare con la ragazza, ma la redazione lo ha sentito. Ha detto alla ragazza che un suo amico ha cominciato a seguirla su Instagram, e che in questo modo possono sentirsi anche sui social. L’audio verrà analizzato forse nella prossima puntata, dove Maria si infurierà con il tronista e lo caccerà dallo studio. Intanto Andrea Nicole sta continuando ad uscire con Ciprian, il corteggiatore che si sta facendo spazio pian piano nel suo cuore. Anche Roberta sta continuando ad uscire con i suoi corteggiatori ma non ha ancora avuto alcun colpo di fulmine.

Intanto tutti sono contenti per il ritorno di Giorgio Manetti, che ha deciso di fare il suo rientro nel programma per provare a conquistare Isabella. Come reagirà Gemma Galgani quando vedrà entrare in studio il suo ex grande amore?