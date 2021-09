“La perfezione dei tuoi occhi”. Valentina Lodovini baciata da un raggio di sole: sguardo intenso e pura sensualità – FOTO

Valentina Lodovini. L’attrice nata in provincia di Perugia accresce la sua notorietà anche sul web. Le foto rilasciate su Instagram sono un tocco di pura eleganza: splendida

Classe 1978, Valentina Lodovini è un’attrice fiore all’occhiello del panorama cinematografico italiano. Nata a Umbertide (in provincia di Perugia) si considera toscana d’adozione poiché in età infantile si è trasferita con la sua famiglia a Sansepolcro dove è effettivamente cresciuta.

Dopo aver conseguito la maturità scientifica, ha intrapreso un percorso di formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. È nota al grande pubblico per aver recitato in fiction di successo come “Io e mamma” (insieme a Stefania e Amanda Sandrelli), “Distretto di Polizia”, “48 ore” e “Incantesimo”.

LEGGI ANCHE>>>Alice Campello felice più che mai, “Le mattine che amo” – FOTO

Valentina Lodovini: nuovo film in arrivo e successo sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentina lodovini (@lodovalentina)

Valentina Lodovini ha recitato per registi illustri e prestigiosi del nostro cinema. É, infatti, annoverata nel cast de “L’amico di famiglia” di Paolo Sorrentino, di “A casa nostra” di Francesca Comencini, “La verità sta in cielo” di Roberto Faenza, e in “Una donna per amica” di Giovanni Veronesi (solo per citarne alcuni).

Ha ottenuto una prima candidatura al David di Donatello come miglior attrice protagonista per il film “La giusta distanza” di Carlo Mazzacurati. Si aggiudica però il prestigioso riconoscimento solo più avanti, nel 2011, come migliore attrice non protagonista, in una pellicola commedia molto famosa e apprezzata dal pubblico italiano “Benvenuti al Sud” con Claudio Bisio. Ritroverà il collega anche nel seguito, “Benvenuti al Nord”, e in “Ma che bella sorpresa”.

Attualmente stanno lavorando di nuovo insieme in “Vicini di Casa”, opera di prossima uscita con un cast stellare in cui figurano anche Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni.

LEGGI ANCHE>>>Alice Campello felice più che mai, “Le mattine che amo” – FOTO

Con un seguito di oltre 311mila follower su Instagram, Valentina Lodovini è molto seguita anche sul web. L’ultimo post condiviso la vede in una sequenza artistica di due scatti, immagini poetiche mentre si ripara dalla prepotenza di un raggio di sole.

Indossa una maglia bianca e un elegante blazer nero. Cita il titolo di un pezzo famosissimo della band inglese Oasis: “Don’t look back (in Anger)”. Il suo sguardo attira l’attenzione dei fan che commentano: “Semplicemente donna”, “Non c’è sole più splendente dei tuoi occhi”, “La perfezione degli occhi e dello sguardo!”.