“Tu ci vuoi morti”, Arisa non si contiene più: quello che mostra è sconvolgente – FOTO

Arisa continua a stupire i suoi followers con scatti dalla sensualità inaudita: l’ultima compilation di Instagram scatena le fantasie più bollenti

Arisa non contiene più l’eccitazione per l’imminente avventura a “Ballando con le Stelle”. La cantante, che ha deciso di dire addio ad “Amici” per intraprendere un percorso del tutto differente su Rai 1, non mancherà di stupire ed emozionare i suoi followers. Milly Carlucci ha faticato davvero molto per convincerla ad accettare la proposta, ma alla fine i suoi sforzi non sono risultati vani.

I fan, impazienti di vedere Arisa cimentarsi nelle sue prove di ballo, continuano a seguirne le pubblicazioni sui social. L’ultima compilation, in particolare, ha scatenato reazioni incontrollabili da parte degli utenti. Lo spettacolo a luci rosse sta guadagnando il boom di likes…

NON PERDERTI ANCHE —> Bomba a “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso confessa il suo amore davanti a tutti

Arisa non si contiene più: quello che mostra è sconvolgente – FOTO

Per vederla, vai su Successivo