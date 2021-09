La conduttrice ha postato un nuovo carosello di foto direttamente dal dietro le quinte del suo show, sensualissima nel primo piano che la cattura di spalle.

Sembra tornata alla postazione di combattimento come il suo solito Barbara D’Urso anche se i tagli drastici che Mediaset ha portato probabilmente le sono costati moltissimo in termini di popolarità.

La regina dei salotti più blasonati della tv è però ancora in piedi più solida che mai e non smette di allietare il suo pubblico di fedelissimi con la sua carica e l’allegria che da sempre la contraddistingue.

Il suo rientro dopo l’estate a “Pomeriggio 5” ha però portato dei cambiamenti anche in termini di look e stile, molto più elegante e composta rispetto a quanto eravamo abituati a vedere solo qualche mese fa. Questa nuova versione di Barbara però pare piaccia molto al pubblico leggendo i messaggi che ogni giorno arrivano alla sua pagina social.

Barbara D’Urso elegantissima nel pre puntata, look ricercato e lato B spettacolare

Blazer bianco, pantaloni neri e la super fashion treccia con foulard che ormai è diventata la sua punta di diamante nei look che sfodera ogni giorno in diretta.

Barbara nell’ultimo post Instagram si mostra di spalle con indosso i pantaloni aderentissimi che le fasciano il lato B perfetto e tonico enfatizzato dalle décolleté stiletto tacco 12 che regalano gambe chilometriche e molto affusolate.

Dalle centinaia di commenti che arrivano sul suo profilo ogni giorno la nuova versione che sta proponendo in queste prime settimane di show è molto apprezzata per il rigore militaresco e la maggiore serietà nel raccontare i fatti di cronaca e attualità ai telespettatori.

15mila like in poche ore per lei e commenti davvero sentiti: “È tornato il saluto finale #colcuore a chiusura della puntata menomale era ora ci mancava ❤️anche se non è più il format di una volta però va bene così ❤️”, “Anche da dietro bellissima 👏”, “Molto chic!”, “Bella ed elegante ❤️”.