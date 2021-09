Eva in costume, si inginocchia e scopre tutto: strepitosa – FOTO

Eva è inarrestabile e ogni giorno dona alla sua platea scatti bollenti: l’ultima foto apparsa sul suo profilo è abbacinante.

L’estate per Eva non finisce mai: la bella diva ungherese continua a regalare scatti in costume. La 48enne ha un corpo meraviglioso e le sue fotografie sono delle vere e proprie opere d’arte. L’ex attrice dei film a luci rosse ha trovato terreno fertile su Instagram: da qualche tempo sta collezionando numeri sempre più alti e sta facendo il pieno di likes con estrema facilità.

Qualche settimana fa, inoltre, Eva ha anche raggiunto la pietra “miliare” del milione di followers. La nativa di Gyor, proprio qualche minuto fa, ha condiviso sui social network un’immagine che ha accelerato i battiti dei fans. La star ungherese, in costume, mostra tutta la sua mercanzia.

Eva in costume si inginocchia e scopre tutto: spettacolo di fuoco

Eva in costume è sempre una gioia per gli occhi. L’ex pornodiva, proprio come i vecchi tempi, è una bomba seducente e conquista con estrema facilità gli occhi dei suoi ammiratori. Il costume copre come al solito ben poco: la showgirl ungherese si inginocchia e mette in primo piano sia il suo stacco di coscia che le sue gambe totalmente scoperte. La frase scelta questa sera è di altissimo livello.

“Coltivare convinzioni, pensieri ed emozioni positive, per quanto intangibili, potrà regalarti davvero una vita più bella, piena e degna di essere vissuta”, si legge nel profondo messaggio.

Secondo alcuni rumors, ci sarebbe stato un riavvicinamento tra Eva e sua figlia Mercedesz. Secondo altri, invece, il rapporto tra loro due non tornerà mai più come prima. Sta di fatto che la classe 1972 e Memi hanno trascorso alcune giornate con amici in Ungheria.