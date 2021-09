“Sei la perfezione”, Antonella Fiordelisi in abito da sposa a Capri: una dea tutta curve – FOTO

Antonella Fiordelisi ha pubblicato una serie di foto in abito da sposa: è davvero la più bella di tutte. I fan sono rimasti esterrefatti da cotanto splendore

La bella sportiva Antonella Fiordelisi ha condiviso sul proprio profilo Instagram una serie di scatti nella splendida Capri. La bellezza dell’isola del Golfo di Napoli però è svanita al cospetto del fascino estremo e a tratti strabordante della influencer.

La modella ha tra i suoi punti di forza non solo ciò che di meglio Madre Natura ha voluto donarle per quanto riguarda l’aspetto fisico ma anche grandi capacità atletiche. Infatti è famosa anche per essere una schermitrice specializzata in spada e sciabola.

Antonella Fiordelisi, la serie di foto a Capri vestita da sposa

Antonella ha reso onore alla sua bellezza campana lasciandosi immortalare per una campagna pubblicitaria di un atelier di abiti da sposa. L’ influencer ha infatti pubblicato su Instagram ben sei foto, in ognuna delle quali sfoggia un vestito diverso perfetto per esaltare la sua fisicità.

Passando da spacchi vertiginosi fino ad arrivare a generosi décolleté la Fiordelisi si presenta come il sogno proibito di qualsiasi aspirante sposo.

I suoi tantissimi fan di Instagram sono letteralmente impazziti di fronte a tanta bellezza. Non a caso infatti tra i commenti ne spiccano due, uno in cui un utente scrive: “Sei la perfezione” e un altro che vuole sottolineare: “Se le spose fossero tutte come te non ci sarebbero più divorzi”.

Il suo corpo statuario ha fatto girare la testa a migliaia di persone fra questi c’è, oltre ovviamente a Francesco Chiofalo, anche il famoso bomber argentino ex Napoli e Juventus Gonzalo Higuain.

L’attaccante dell’Inter Miami addirittura è arrivato a chiederle una foto del suo prosperoso lato B. La modella nativa di Salerno a ogni post pubblicato su Instagram riceve tanti like e commenti entusiasti che tendono ad aumentare ogni giorno di più.