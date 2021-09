“E’ stato meraviglioso”, Laura Cremaschi dècollète da fuochi d’artificio: giacca aperta e temperature in aumento a 20,1 C° – FOTO

Laura Cremaschi, la stella del piccolo schermo di Canale 5 ha regalato una gioia unica e irripetibile ai propri followers. I dettagli.

La showgirl e modella di “Avanti un Altro“, quiz show di canale 5 alle dipendenze di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha dato un sussulto di gioia a tutti i suoi followers di Instagram.

Per Laura Cremaschi è arrivato il grande giorno che tutti i suoi appassionati aspettavano con ansia da tempo. La nuova stella della tv aspetta il momento giusto per ritornare a fare la voce grossa, come è accaduto fino qualche mese fa.

La soubrette del piccolo schermo ha fatto innamorare tutti sin dal primo giorno, quando ha esordito nelle vesti di “Bonas” post Paola Caruso. Sin dalla tenera età di 19 anni, la supermodella bergamasca ha partecipato a diversi eventi alla moda, come Miss Padania 2006.

Una vetrina importante per lei che ha dato il là ad una notorietà stuzzicante, condita come se non bastasse dalla passione per il calcio e le scommesse

Laura Cremaschi e la notte da sogno: fuochi d’artificio ovunque

