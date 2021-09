Con lei ogni cosa diventa magnifica: Andrea Delogu mostra l’outfit della serata e su Instagram scattano gli applausi

Bella, brava, intelligente, cangiante e sempre piena di risorse. Così potremmo definire Andrea Delogu, la presentatrice 39enne che si distingue sempre per le sue ottime performance, in tv e dal vivo.

È stata lei che, insieme a Stefano Massini, ha riportato il teatro in tv con la trasmissione della terza rete Rai, “Ricomincio da RaiTre”. Una ventata di allegria oltre che una rivoluzione sul piccolo schermo. Lei non si ferma mai e ogni progetto, seppur diverso, è un successo.

Da “Stracult” a “I sociopatici” in radio fino alla conduzione del Premio Campiello a Venezia, Andrea La Rossa, come si fa chiamare su Instagram, riesce sempre a sorprenderci. Oltre alla sua bravura non passa mai inosservata la sua eleganza, il suo stile unico, con quel tocco di glam e di tendenza che la rendono sempre al top.

Andrea Delogu, raffinatezza e sensualità: unica

E anche questa volta Andrea Delogu non ha deluso le aspettative. Nelle sue Instagram Stories ci mostra l’outfit della serata e c’è da dire che il risultato è magnifico. Un completo a tailleur beige fantastico che mostra però un tocco di sexy, senza rinunciare al glamour.

Pantaloni diritti, attillati e poi leggermente più ampi in basso. Giacca lunga che scende intorno alla vita e poi accarezza i fianchi tenuta rigorosamente aperta. Mano in tasca e l’altra al telefono che filma. E sotto? Un mini top nero che lascia scoperta tutta la pancia e accentua le sue tenui e dolci forme.

Capelli rossi, la sua particolarità, sciolti e che scendono sulle spalle, leggermente messi dietro l’orecchio. Andrea ci regala un breve video allo specchio e piano piano zoomma sul volto e sul top.

Apoteosi di bellezza, raffinatezza e sensualità. Ancora una volta la conduttrice ha saputo far innamorare tutti. Lei sa sempre come esporsi e mostrarsi, non solo in fatto di stile ma anche per i valori in cui crede.

È stata lei, infatti, a difendere a spada tratta, su Twitter Alessandro Cattelan in seguito al flop del suo show, “Da Grande”. “Un lavoro come un altro e i rischi bisogna accollarseli tutti – ha tuonato – quello di non piacere è il più grande”.