Emma Marrone stesa sul letto e senza trucco saluta i suoi follower prima della nanna: è una bellezza unica

In giro come una trottola, senza mai fermarsi. Emma Marrone è sempre piena di impegni lavorativi, tra musica, televisione ed eventi, ma trova sempre un po’ di tempo per i suoi follower su Instagram.

La cantante, ex allieva della scuola di “Amici”, è amatissima dal suo pubblico tant’è che sul social dell’immagine vanta un così vasto pubblico che fa gola anche alle più note influencer. Oltre 5 milioni di fan ed una community super attiva nel seguire tutti i suoi progetti.

In queste settimane la cantante è impegnata con “X- Factor”, il talent nel quale è stata riconfermata per la seconda volta giudice al fianco di Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.

NON PERDERTI ANCHE — > “Questa si chiama istigazione all’infarto”, Bianca Guaccero fa sognare: focus sulla sue gambe vertiginose – FOTO

Emma Marrone, primo piano magnifico: gli occhi parlano

PER VEDERE LA FOTO DI EMMA MARRONE VAI SU SUCCESSIVO