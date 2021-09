La conduttrice per la puntata di ieri ha scelto un look sbarazzino bicolore con focus sulle sue gambe toniche e snelle. Sensualissima e unica, come sempre.

Non solo il volto noto di “Detto Fatto”, ma anche un’ottima attrice che proprio in questi giorni abbiamo avuto modo di vedere nuovamente davanti la macchina da presa nei panni di Rosa, il personaggio borderline tra bene e male e sempre in cerca di se stessa.

Come anticipato, la prima puntata di “Fino all’ultimo battito” è andata in onda giovedì 23 settembre e ha tra i volti noti, oltre a Bianca Guaccero, anche Marco Bocci e Violante Placido.

La conduttrice di Rai 2 a tal proposito aveva ammesso intervistata qualche tempo fa: “Mi piace recitare, fa parte della mia complessità. Ci sono una Bianca Guaccero conduttrice e una attrice, e nessuna delle due prevale sull’altra, ma ognuna mi consente di tirare fuori cose diverse”. In attesa della seconda puntata di domani vediamo ora invece il look scelto ieri per la diretta.

Bianca Guaccero mostra le gambe ed è apoteosi pura

