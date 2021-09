Eleonora Incardona infiamma Instagram e gli spalti dello stadio. Il look per la serata è piuttosto bollente ed i follower non resistono

Non passa giorno che la bombastica Eleonora Incardona non faccia salire il livello dei battiti su Instagram. Le sue foto, una più bella dell’altra, sono a prova di cuore e resistere di fronte alla sua disarmante bellezza e a quelle forme che mandano in estasi è davvero difficile.

Bikini esagerati, look eleganti e casual, i suoi oltre 500 mila follower su Instagram non ci capiscono più nulla. Siciliana doc, classe 1991, Eleonora oggi è una delle influencer italiane più amate. In passato ha partecipato a Miss Italia ma è balzata alla cronaca rosa soprattutto per la sua storia d’amore, ormai chiusa però da tempo, con Mirko Manola, fratellastro della sexy ed amatissima giornalista sportiva Diletta Leotta.

NON PERDERTI ANCHE — > “Ti voglio sposare subito”, Matilde Brandi: il mini abito mette in risalto le forme, che gambe – FOTO

Eleonora Incardona, il seno scoppia e lo stadio esulta

PER VEDERE LE FOTO DI ELEONORA INCARDONA VAI SU SUCCESSIVO