29 Settembre. “Tale e quale show” in festa. Oggi l’attenzione è tutta per lei

29 Settembre. Due artiste strepitose, nate entrambe nella giornata odierna: miti di oggi e di ieri che ricoprono di diritto un posto nella storia e nella cultura

Loretta Goggi

Nata a Roma il 29 settembre 1950, Loretta Goggi è dotata di un talento poliedrico che l’ha portata a riuscire perfettamente in diverse vesti, quali cantante, attrice, conduttrice televisiva, imitatrice, doppiatrice e scrittrice. É uno dei volti più amati della televisione nostrana, la prima donna a condurre il Festival di Sanremo nel 1986 e anche la prima a presentare un quiz dal titolo “Loretta Goggi in quiz”, andato in onda su Rai Uno.

Volto storico sia della Rai che di Mediaset, ha condotto su Canale 5 anche il primo varietà della rete del biscione. La Goggi è universalmente conosciuta per il suo maggiore successo discografico “Maledetta Primavera”, piazzandosi al secondo posto a Sanremo nel 1981 (subito dopo “Per Elisa” di Alice) e vendendo oltre 2 milioni di copie (Disco d’oro).

Al momento è impegnata come giurata del longevo programma “Tale e Quale show”, condotto da Carlo Conti (ruolo che l’artista ricopre dal 2012). Attiva sempre su Rai Uno con la sua interpretazione nella fiction di attuale produzione dal titolo “Fino all’ultimo battito”, a fianco di Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero.

29 Settembre. Una stella del cinema di ieri è legata a questa data

Anita Ekberg

Nata Malmo, in Svezia, il 29 settembre 1931 ed è morta a Rocca di Papa, in provincia di Roma, l’11 gennaio del 2015. Anita Ekberg è stata resa celebre soprattutto per la sua interpretazione nel film “La Dolce Vita” dell’acclamato regista Federico Fellini in cui appare in una scena diventata iconica nella cinematografia mondiale, girata mentre la si vede entrare nella Fontana di Trevi e, girandosi verso l’attore co-protagonista, Marcello Mastroianni, pronuncia la celebre frase in inglese: “Marcello, come here”.

La sua carriera iniziò da giovanissima quando, nel 1950, vinse il titolo di Miss Svezia. Venne notata dal celebre produttore statunitense Howard Hughes che la introdusse nell’affascinante mondo di Hollywood. Considerata un sex symbol a livello mondiale, posò per una copertina di Playboy che è ancora oggi è considerata uno dei servizi più memorabili della rivista a tinte hot.

Morì, purtroppo, in solitudine e povertà all’età di 83 anni in Italia in seguito a un cancro al fegato e dopo essere stata ricoverata svariate volte per altri funesti motivi di salute.