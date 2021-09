Fare sesso non è mai stato così pericoloso: incidente per una coppia

Anche il sesso a volte può essere pericoloso, ecco cosa è successo ad una coppia di ragazzi durante l’amplesso. Tutti i dettagli

Il sesso è uno degli aspetti fondamentali alla base di una coppia, ma a volte bisogna stare attenti alla passione che spesso può rivelarsi crudele e pericolosa.

In questo articolo vogliamo raccontarvi la storia di due ragazzi che, proprio in un momento intimo, hanno rischiato la vita e si sono ritrovati su tutti i giornali. Ecco cosa è successo ad una coppia inglese qualche giorno fa.

Sesso in auto, l’incidente della coppia

Erano nel bel mezzo di un amplesso in macchina, quando per sbaglio uno dei due ha tolto il freno a mano e la coppia è caduta da una collina. Stiamo parlando di due ragazzi del Derbyshire, in Inghilterra.

A riferire la notizia curiosa sono stati proprio i tabloid inglesi e successivamente Il Fatto quotidiano. La coppia era all’interno della loro Toyota Yaris in un’area isolata dove nessuno poteva guardarli.

I due sono scesi immediatamente dalla macchina che ha continuato la sua corsa insieme a loro arrivando fino alla fine della strada dove, per fortuna, in quel momento non c’era nessuno. Dunque, sembra che la coppia ne sia uscita illesa solo con qualche ferita da poco.

“In una località sconosciuta nel Derbyshire, la coppia che occupava questa Yaris aveva parcheggiato e stava rafforzando la propria relazione con un amplesso. – si legge in un tweet della Polizia del posto – Nel farlo, il freno a mano si è disinserito e l’auto è rotolata giù per una collina prima di ribaltarsi su un lato”.

Il tweet è diventato virale ed ora tutti sanno cosa è successo alla coppia di giovani pieni di passione. Chissà quali saranno le conseguenze dell’incidente? I due ragazzi saranno puniti per aver fatto i cosiddetti atti osceni in luogo pubblico? Bisognerà attendere nuove notizie da parte dei tabloid locali, per il momento non si hanno altre informazioni.