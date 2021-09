Pierpaolo Pretelli, arriva la notizia più bella: il ragazzo è sconvolto

La notizia shock si è subito diffusa in tutto il web: un ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello VIP è diventato zio!

Nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello VIP dello scorso anno, Giulio Pretelli è entrato nella casa più spiata d’Italia, per comunicare a suo fratello maggiore Pierpaolo l’incredibile notizia: la sua compagna aspettava un bambino! Vi ricordate l’episodio?

Ebbene oggi è il grande giorno: Alesia Pellegrino ha dato alla luce la piccola Sophie alle ore 06:57.

Sin dal momento del grande annuncio durante il reality, l’ex velino si è mostrato super felice ed emozionato per la notizia, ma allo stesso tempo abbastanza preoccupato sia per il poco tempo che i due innamorati avevano trascorso insieme, essendo una coppia piuttosto fresca, che per la loro giovane età.

Ecco le parole che Pierpaolo ha rivolto loro: “Da oggi la tua / vostra vita cambierà. Famiglia è responsabilità!“.

Pierpaolo Pretelli e la sua famiglia sono colmi di gioia: “Benvenuta al mondo piccola Sophie”

Nonostante la coppia Giulio Pretelli – Alessia Pellegrino si sia formata da poco, i due sembrano essere molto affiatati e pronti ad essere genitori.

Entrambi sono nati dell’anno 2000: sebbene siano molto giovani, l’età è solo un numero e loro lo stanno dimostrando!

Anche il neo zio ha voluto condividere con il pubblico che lo segue la nascita della piccola e dolce Sophie.

La foto è stata in parte oscurata, per coprire il volto della neonata e mantenere la privacy. Il post, però, è stato arricchito da una didascalia: “Benvenuta al mondo piccola Sophie“.

Alle raccomandazioni di Pierpaolo, la giovane coppia ha risposto sin da subito con una chiara comprensione: Pierpaolo, dunque, deve soltanto rilassarsi e cominciare ad entrare nelle vesti dello zio amorevole che già sta dimostrando di essere!