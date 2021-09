“Tale e quale show”. É andata in onda ieri, 24 settembre, la seconda puntata della stagione della famosissima trasmissione guidata da Carlo Conti. Cosa è successo

“Tale e quale show”, il famoso e longevo programma condotto da Carlo Conti, si basa sull’impersonificazione di cantanti celebri da parte di personaggi noti dello spettacolo italiano. Gli autori del programma sono sempre super aggiornati e tra i brani proposti nell’edizione appena iniziata ci sono anche hit dell’estate conclusa recentemente.

Se la scorsa puntata, infatti, abbiamo potuto vedere l’ex velina Federica Nargi imitare Elettra Lamborghini con “Pistolero”, ieri (24 Settembre) è stata la volta del re assoluto delle classifiche nostrane delle scorse settimane, Sangiovanni con la sua “Malibu”. Per “rubargli” il volto è stato scelto l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli.

“Tale e quale show”. Sangiovanni lascia un messaggio a Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha eseguito un’ottima performance dell’imitazione dell’idolo degli adolescenti, il cantante Sangiovanni, uno degli allievi di maggior successo venuto fuori dalla scuola televisiva di Maria De Filippi, “Amici”.

Quello che mai avrebbe potuto aspettarsi è che proprio l’artista che stava per accingersi a impersonificare avrebbe fatto irruzione, tramite video messaggio, per riservargli delle parole gentili d’incoraggiamento: “Divertiti e spacca. Io ti guardo. In bocca al lupo”.

Pretelli ha ricevuto consensi diffusi da parte di tutta la giuria presente. “Questo pezzo mi tortura il cervello” – ha detto Cristiano Malgioglio – “I miei nipotini lo ascoltano di continuo. Ma tu hai fatto molto bene. Ti promuovo”.

Anche Loretta Goggi si è unita ai complimenti per il concorrente (compagno di Giulia Salemi), soprattutto per la capacità di ricordare a memoria tutte le parole del testo senza guardare il gobbo, aspetto difficile per il ritmo incalzante. Ha anche voluto riservare delle parole di ringraziamento per il “vero” Sangiovanni: “Ha inserito una versione di ‘Maledetta Primavera’ nel suo disco”.