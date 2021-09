La bella conduttrice televisiva italiana ha pubblicato una foto in cui sfoggia il primo look indossato per l’inizio di questa Fashion Week.

La favolosa ex gieffina, circa quattro ore fa, ha deliziato i suoi fan di un nuovo IG post: si tratta di una foto scattata ad Grand Hotel et de Milan, in cui alloggerà per tutta la durata di questa Fashion Week.

Nella didascalia Melita ha scritto: “Una vera FASHION week non può non iniziare con un massaggio fashion, vestita fashion, in un albergo fashion, per un brand fashion!”.

La Toniolo indossa una camicia bianca ed una giacca di pelle nera abbinata ad un paio di pantaloncini, alle scarpe col tacco e alla borsa portata a tracolla: uno stile classico, ma intramontabile!

Volete vederlo?

Melita Toniolo, il web è sotto shock dopo aver visto le sue lunghe gambe: semplicemente da capogiro!

La splendida conduttrice radiofonica italiana è un incanto nell’ultimo post condiviso su Instagram: i seguaci sono andati dritti al manicomio!

La fantastica trentacinquenne ha i capelli lisci e sciolti, un make-up che verte sulle tonalità del marrone, un’espressione piuttosto seria e provocante e degli accessori molto eleganti: il suo stile è semplicemente inimitabile!

Lo scatto ha già compiuto il giro del web, ottenendo più di 10.000 mi piace ed oltre 110 commenti, tutti più che positivi.

Tra i messaggi scritti dagli utenti, che la seguono sempre con profonda stima e tanto affetto, si legge ad esempio: “Gambe affascinanti“; “Stai benissimo, sei in formissima!”; “Come sempre sei una meraviglia”; oppure “Sempre con tanta classe”.

Una cosa è certa: le gambe scoperte della favolosa influencer Melita Toniolo hanno fatto alzare la temperatura, ma la sua esagerata bellezza ha fatto alzare… l’invidia!

Non c’è dubbio: la meravigliosa ex concorrente del reality show Grande Fratello sa sempre come non passare inosservata!