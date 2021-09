Elisabetta Canalis non si ferma un attimo: in palestra è un uragano, occhi puntati sulle sue forme perfette – FOTO

La bravissima showgirl non si dedica solo ad eventi mondani e alla conduzione del suo nuovo programma, nel tempo libero il suo cuore è in palestra. Vediamo un suo allenamento tipico.

Dal 1° settembre scorso Elisabetta Canalis conduce “Vite da Copertina”, il programma che va in onda tutti i giorni alle ore 17.30 cu Tv8 e che racconta la vita dei personaggi famosi e i nuovi fenomeni di costume.

Ieri ospite d’eccezione Ennie Mazzola, conduttrice radiofonica italiana eccentrica e dallo stile impeccabile e la parlantina veloce, un’accoppiata che pare aver divertito molto a casa il pubblico.

Vediamo però ora come ha deciso di affrontare le ore antecedenti la registrazione la nostra Elly, una vera forza della natura che non si ferma mai.

Elisabetta Canalis inarrestabile, fisico statuario e una bellezza ineguagliabile

Una grandissima opportunità questa del nuovo show tv per la ex velina che quindi ha lasciato provvisoriamente la California ed il marito per svolgere questa ottima crescita come professionista per la prima volta alla guida di un programma tutto suo.

Non abbassa però mai la guardia e in ogni momento libero si sta concentrando anche in un’altra sua grandissima passione, ovvero la kick boxing che pratica presso la Kick and Punch Milano. Ieri Elisabetta si è mostrata in completo legging e top abbinato aderentissimo color nocciola mentre era seguita da un giovane atleta conosciuto ai fan sui social come “THE HURRICANE”.

Questa disciplina è entrata direttamente nelle vene alla bellissima atleta a tutto tondo che ama follemente l’attività fisica e che con grande regolarità la tiene occupata nelle sue giornate.

I fan della showgirl sono esplosi ancora una volta, la silhouette scolpita di Elisabetta è una visione ineguagliabile da mirare e rimirare, ogni muscolo è al posto giusto, addominali scolpiti e curve allo stato puro.