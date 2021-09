“Uomini e Donne”, anticipazioni 30 settembre: scontri accesi in studio

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata. Armando Incarnato ha cominciato ad uscire con una ragazza ma ha dei dubbi: Gianni Sperti non la prende bene

Anticipazioni del quarto appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Nella puntata andata in onda oggi, abbiamo visto la tronista Andrea Nicole avere un momento di debolezza per quanto sta succedendo durante questo suo percorso nel programma. Al contrario, Roberta sta frequentando due ragazzi che le piacciono molto e fino ad ora è piuttosto contenta per come stanno andando le cose. Dunque, passiamo direttamente al trono over che sta creando molteplici dinamiche negli ultimi giorni.

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata: Andrea Incarnato litiga con Gianni Sperti

Armando Incarnato sta uscendo con una nuova ragazza, Marika, e stranamente le cose sembravano andare a gonfie vele tra di loro. Nella prossima puntata, Armando rivela di non essere più totalmente convinto di questa frequentazione e vuole provare ad uscire con qualcun altro. Gianni Sperti, che non ha mai nascosto la sua antipatia per il cavaliere, si scaglierà contro di lui sottolineando per l’ennesima volta la sua mancanza di serietà e di volontà per impegnarsi con una donna. Infatti, Armando, non ha mai avuto una vera e propria fidanzata nel programma, nonostante sia presente nello studio oramai da molti anni. Intanto Armando già sa con chi vorrebbe uscire e Marika, che si è sempre mostrata molto disponibile con lui, non gradirà affatto questa sua decisione di vedere anche altre donne.

E poi c’è il ritorno di Giorgio Manetti che tutti stanno aspettando: il cavaliere verrà di nuovo in studio per poter provare a frequentare Isabella, la nuova acerrima nemica di Gemma Galgani, la sua ex fidanzata.