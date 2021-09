E’ un coming out inaspettato quello che raggiunge i fan della Chiara Ferragni nazionale. La nuova coppia è approdata in città, ma: “qual’è il segreto”?

25 milioni di follower, una carriera da imprenditrice brillante e poliedrica in costante ascesa, una mamma fuori dagli schemi e sempre più al passo con i tempi, una coraggiosa icona di moda, e molto altro ancora. Chiara Ferragni, in attesa che il suo nuovo progetto di “The Ferragnez – La Serie” venga trasmesso in mondovisione nel mese di dicembre, ha pensato di spostarsi nelle ultime ore dalla sua cara Milano, prediligendo come destinazione un’altra suggestiva località.

Dopo aver sorvolato le Alpi non ancora del tutto innevate, l’imprenditrice cremonese, classe 1987, ha preso inaspettatamente per mano una persona per lei molto speciale. Per poi lasciarsi immortalare in un trionfo di stile ed affetto, senza però dimenticare di rispondere alle copiose domande dei suoi ammiratori. “Qual’è il segreto?”

Chiara Ferragni scoperta: la nuova coppia è nella città dell’amore. “Qual’è il segreto?”

“Bellissime, due bambole“, accoglieranno così il coming out della “nuova e scoppiettante” coppia i fan dell’imprenditrice digitale amata in tutto il mondo. Oltre a godere dei primi panorami tipicamente autunnali ed a passeggiare allegramente tra le vie della città romantica per eccellenza, Chiara pare si trovi attualmente a Parigi, assieme alla sorella minore Valentina, per realizzare alcuni shooting in collaborazione con importanti atelier.

Se già nella giornata di ieri, 28 settembre, la scelta intrapresa dall’imprenditrice, sull’outfit firmato dal noto brand Schiaparelli, non era riuscita a passare inosservata, conquistando il suo seguito e scatenando la reazione ironica ma pienamente soddisfatta di un lontano Fedez. Oggi è il momento di proporre alcuni dettagli della scorsa serata.

“Occhi di ghiaccio“, ma un “cuore immenso“, così commenteranno gli utenti di risposta ai tre scatti di coppia. Se Chiara preferisce un rossetto dalle tinte più accese, Valentina preferirà indossare un rosa più delicato. Eppure l’effetto per entrambe, in tenuta nera, sarà comunque definito dalla maggioranza come: “spettacolare“.