Benedetta Parodi, cambia tutto: le FOTO svelano una grossa novità

Benedetta Parodi è pronta per un grande passo: la cuoca più amata dal pubblico italiano ha svelato tutto su Instagram.

Benedetta Parodi è una delle cuoche più amate dal pubblico televisivo italiano, e non solo. Ogni giorno infatti la donna pubblica sui suoi profili social fotografie e video che accompagnano i followers alla scoperta di nuovi gusti e sapori: solo guardando il suo profilo Instagram si possono ammirare un sacco di ricette deliziose, le stesse che la cuoca insegna a cucinare in televisione. Gli ultimi scatti condivisi, però, non hanno niente a che fare con il cibo ma con un grosso cambiamento in arrivo nella sua vita e in quella della sua famiglia.

Benedetta Parodi cambia casa, la cuoca svela tutto su Instagram

Poche ore fa Benedetta ha condiviso su Instagram alcune fotografie che rivelano un cambiamento davvero speciale in arrivo nella sua vita e nella vita della sua famiglia: la cuoca cambia casa! Il trasloco coinvolgerà per forza di cose anche la figlia, Martina, che andrà a vivere con lei in casa nuova. Nell’ultimo post la cuoca mostra ai followers qualche anteprima, ma sono sopratutto mobili smontati che aspettano di essere rimontati nella nuova casa.

“Pausa dalla preparazione della cena di questa sera. Ho fatto un salto a controllare i lavori… ma meglio affacciarsi a guardare il panorama… perché la mia povera casina è completamente sottosopra” ha scritto la cuoca, senza dare ulteriori dettagli. La casa nuova è una casa “di ringhiera”, cioè affacciata su di un luminoso cortile condiviso anche con gli altri condomini.

Ovviamente la posizione esatta della nuova casa è sconosciuta, e ci auguriamo che così rimanga in modo che la cuoca e la sua famiglia possano godersi la loro privacy senza essere disturbati dai numerosi fans che la seguono con affetto.