Tutte le novità e le scadenze in merito ai cambiamenti previsti a partire dal 1 ottobre sulle piattaforme dedicate allo sport di Sky e Dazn.

In virtù di alcuni cambiamenti sulle funzionalità e le modalità di pagamento riguardanti le piattaforme di Sky e Dazn, sarà importante per tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento nel corso di quest’annualità rispettare delle scadenze ed essere a conoscenza delle nuove procedure per evitare di incorrere in un indesiderato prolungamento o stravolgimento di contratto.

La prima avvisaglia riguarda Sky. Il quale ha invitato i suoi abbonati a Sky Calcio ad annotare la data del 30 settembre, che risulta ad ora fondamentale per effettuare gratuitamente il recesso di tale iscrizione.

Sky e Dazn: cambia tutto dal 1 ottobre. La novità tanto attesa dai tifosi

Dal momento che dalla fine del mese di agosto 2021 Sky Calcio ha optato per ridurre il numero massimo di match di Serie A a cui poter assistere dalla piattaforma, seppur aumentando a dismisura la possibilità di seguire una vasta quantità di incontri oltralpe, ha contemporaneamente concesso agli spettatori di poter annullare l’abbonamento senza dover pagare somme aggiuntive. Purché questo avvenga entro il 30 settembre. Già dal 1 ottobre infatti non sarà più possibile richiederlo in queste modalità, dovendo rispettare la detrazione dei 5 euro previsti dall’abbonamento. Per accedere al servizio basterà consultare il proprio profilo Sky. E cercare la voce “recesso per modifica pacchetto Sky calcio“. O, in alternativa, telefonare al numero: 02.917171.

Per quel che riguarda Dazn, invece, la piattaforma sembra ad oggi temere costantemente l’ombra di Amazon Prime Video e Sky. Soprattutto per quel che riguarda la Serie A. Dazn pare stia inoltre tentando di migliorare lo stato attuale, rimediando al più presto ai problemi tecnici riscontrati dagli utenti in streaming nel corso di questi ultimi mesi.

Con il rischio di perdere i privilegi del campionato, i quali potrebbero tornare nelle mani di Sky, Dazn pare si sia dimostrata al contempo intenzionata ad investire su nuovi progetti. Fra questi potrebbe esserci quello di puntare con più sicurezza in futuro sulla Premier League.