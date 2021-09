Gigi D’Alessio, le parole di una persona speciale: “Proprio come Battisti”

Avete mai pensato all’aiutante di Gigi D’Alessio che lo asseconda nella scrittura dei testi? La notizia vi lascerà senza parole. Tutti i dettagli

Nonostante Gigi D’Alessio sia un cantautore, accanto a lui ha molte persone che lo aiutano nel comporre i testi e portare a termine le proprie canzoni.

Il cantante partenopeo ha ormai una carriera avviata, nel corso degli anni ha venduto 26 milioni di dischi ed è da tutti considerato un artista di successo internazionale. Ma chi c’è dietro ai suoi brani? Non è da solo a vivere questa fantastica avventura.

Gigi D’Alessio, tutte le collaborazioni

Secondo quanto si legge sul web, nel corso della sua carriera Gigi ha prestato il suo talento a tanti colleghi come Gigi Finizio, Nino D’Angelo, Franco Ricciardi e Sal Da Vinci.

Ha lavorato a fianco di grandi artisti come Arisa ed ha supportato e aiutato la sua ex moglie Anna Tatangelo. Anche per la cantante, Gigi D’Alessio è stato un punto di riferimento. Per non parlare di collaborazioni con musicisti come Michael Thompson, Renato Carosone e Gianni Morandi.

Allo stesso tempo ha però avuto il supporto di Vincenzo D’Agostino, cantante e paroliere che ha collaborato con Gigi D’Alessio dal 1991 al 2005; poi ancora, molte delle sue canzoni sono state il prodotto di lavori effettuati con Giulio Mogol, paroliere, produttore discografico e scrittore.

“Pur essendo bravo, invece di accontentarsi, tende ancora a migliorare – ha affermato al Corriere della Sera Mogol – Proprio come Lucio Battisti, è un umilissimo lavoratore”. Infatti il compositore più volte ha paragonato Gigi D’Alessio al grande artista Lucio Battisti.

Sono passati tanti anni ormai dall’esordio e Gigi D’Alessio è considerato un maestro, sono molti i colleghi che si rivolgono a lui per un consiglio o un aiuto, conoscendo la sua grandiosità e maestosità in ambito professionale. Il pubblico lo supporta e lo ammira, le sue canzoni sono un concentrato di emozioni.