Giulia Salemi provoca con una giacca aperta sul decolleté, “vuoi giocare con me?” – FOTO

La bella influencer Giulia Salemi ha condiviso su instagram una serie di foto con indosso una giacca aperta e niente sotto

Giulia Salemi sensuale e bellissima su instagram con indosso una giacca aperta sul decolleté, sotto non indossa il reggiseno e il seno è completamente in vista. Il fidanzato Pierpaolo Petrelli commenta subito provocandola a sua volta:”Sei sicura?“. Arrivano poi tanti altri commenti dei fan che scrivono:”Il modo in cui brilli di luce propria mix tra sensualità ed illegalità, ci piaci il doppio quando osi”.

Giulia Salemi un mese impegnativo ha bisogno di meditare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

La bella influencer Giulia Salemi ha rivelato che il suo settembre è stato fantastico, pieno di lavori e progetti, ma afferma di essere esaurita. Ecco cosa ha detto:”Io sono molto determinata e stakanovista non mi fermo un attimo e non mi accontento mai. Questa è una cosa positiva però ogni tanto mi devo fermare e apprezzare maggiormente il momento e gli avvenimenti positivi anziché soffermarmi inutilmente in piccolezze o farmi intossicare da sciocchezze”. L’influencer afferma che quando faceva meditazione poi era più serena e quindi vuole ricominciare a farla.

Sostiene di essere agitata e nervosa sempre, inoltre dice che il fatto di stare sempre al cellulare con tutta l’overdose d’informazioni che scorrono dalla mattina alla sera la stancano. Aggiunge che poi stare al cellulare troppo non fa bene alla salute per via delle radiazioni. Invita poi tutti a meditare e prendersi tempo per se stessi perché serve per stare bene. Rassicura invece chi le chiede se è in crisi con Pier, “Non vi preoccupata sto benissimo e con Pier va tutto bene anzi. Sono solo riflessioni che volevo condividere con voi perché possono riguardare tutti”. La sua ansia quindi deriva dal lavoro e dai molti appuntamenti e progetti che ha svolto nel mese di settembre.

Per quanto possa essere felice del proprio successo, perché molte persone sono interessate a fare collaborazioni con lei, accettare tutto rende la sua quotidianità stressante. Ogni tanto è giusto quindi prendersi dei momenti totalmente per se, per ricaricare le pile e scrollarsi lo stress di dosso. Questo è fondamentale per il proprio benessere fisico e mentale e aiuta anche a concentrarsi e impegnarsi meglio nei lavori successivi.