“Non vedo l’ora” Luca Argentero sta per tornare, su IG spunta una FOTO

Luca Argentero torna a far battere i cuori agli appassionati della fiction Doc-nelle tue mani, i fan non vedono l’ora di seguirlo

L’attore torinese sta cavalcando l’onda del successo con tanti progetti lavorativi che lo impegnano in questo ultimo periodo. Stiamo parlando di Luca Argentero, conosciuto da tutti per aver partecipato a una delle edizioni del “Grande fratello” ed oggi seguito da quasi due milioni di follower.

Oltre ad essere un attore affermato, è anche un marito e papà meraviglioso che mette al primo posto la famiglia.

Luca Argentero, la prima FOTO per i fan

Manca sempre meno all’inizio della seconda stagione di Doc-nelle tue mani, la fiction che in precedenza ha riscontrato molto successo ed ora è pronta a tornare con tante novità.

Come la scorsa volta, anche quest’anno il protagonista in assoluto sarà Luca Argentero nei panni del dottore più seguito e ammirato della vicenda. Anche sul set la sua bellezza sarà vince su tutto, per non parlare del talento che non passa inosservato.

L’attore torinese ultimamente è anche molto attivo sui social dove non perde occasione di pubblicare scatti del suo lavoro e del suo tempo libero. Ogni foto diventa virale e il pubblico femminile impazzisce per lui.

Ha appena postato una foto sul set, scrivendo: “Work in progress”. Il dottore indossa il camice bianco ed è intento ad analizzare una situazione o un evento all’esterno dello studio. E’ ancora presto per dirlo, lo capiremo soltanto una volta iniziata la seconda stagione.

“Non vedo l’ora” è il commento comune di tutti i fan che non hanno rinunciato a scrivere qualcosa sotto al post.

Nell’attesa di tornare in televisione, Luca Argentero si gode la sua famiglia e in particolare sua moglie Cristina Marino. Il loro amore è stato un colpo di fulmine ed è sbocciato prorompente dando vita anche ad una creatura che oggi riempie le loro giornate.