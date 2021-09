Diletta Leotta non conosce limiti e condivide scatti sempre più emozionanti e bollenti sui social: l’ultima foto è semplicemente spaziale.

Diletta Leotta, nonostante una concorrenza sempre più agguerrita, continua ad essere la giornalista più popolare d’Italia. La siciliana ha un numero illimitato di ammiratori e di seguaci: ogni giorno fa impazzire il suo pubblico con scatti esuberanti e mostruosi in cui piazza in primo piano le sue forme da capogiro.

Questa sera, in occasione di un post per fare una delle sue consuete sponsorizzazioni, la Leotta ha condiviso una fotografia magnifica. La neo 30enne ha tra le mani alcuni attrezzi e questo scatena l’ironia e i commenti (qualcuno da cancellare assolutamente) del popolo del web.

Diletta Leotta, la magliettina scopre una parte nascosta: spettacolo

Diletta, nell’ultima fotografia postata sui social network, è comodamente seduta su una panca fuori al balcone. La conduttrice ha tra le mani un martello e sfodera un sorriso incredibile. Davanti a lei ci sono altri attrezzi del mestiere, che servono per la sua sponsorizzazione.

La magliettina super aderente mette in risalto il suo seno esplosivo. Come se non bastasse, l’outfit scopre totalmente il suo ventre. L’addome della nativa di Catania è di una bellezza devastante: la classe 1991 non ha praticamente punti deboli. La Leotta non sbaglia mai un colpo e con i suoi scatti strega sempre tutti.

Diletta, anche nella lunga estate del 2021, è stato al centro di numerosissimi rumors. La giornalista, ad esempio, ha rotto completamente con Can Yaman. Lei e il turco hanno formato per poco tempo una coppia chiacchieratissima sia dai quotidiani che dai social network e dagli utenti.