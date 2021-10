Francesca Ferragni cede e diventa come le altre due sorelle Ferragni – FOTO

La più grande delle sorelle Ferragni, che ha dedicato la sua vita a fare la dentista ha però deciso oggi di seguire le orme delle sorelle

Francesca Ferragni ha condiviso una foto su instagram dove sponsorizza una crema, seguendo l’esempio delle due sorelle che lavorano sui social grazie a sponsorizzazioni di vari marchi sia cosmetici che di abbigliamento. Ecco cosa scrive della crema:”Eccomi con la mia crema idratante antiage di yoube privateskin in Veg-botox. Cioè un insieme di ingredienti vegani attivi che danni luminosità e idratazione alla pelle”.

Francesca Ferragni anche lei influencer

La più grande delle Ferragni è una dentista, non ha voluto seguire le orme della sorella più famosa Chiara e di Valentina. Tuttavia in questo periodo condivide sempre di più, post sponsorizzati mostrando gioielli, vestiti e cosmetici. Ad esempio qualche giorno fa ha condiviso una foto mentre mostrava il polso sfoggiando un orologio. Nella didascalia ha poi scritto:”Di nuovo al lavoro con l’orologio della nuova collezione Etoile di Oui and me”. Chiara da sorella orgogliosa commenta con il simbolo del fuoco. La Francesca Ferragni è diventata ancora più simile alle sorelle perché ha preso di recente un cane meraviglioso a cui ha anche dedicato un profilo instagram.

L’ha chiamata Gabriella e ha già 25,1 mila followers, più di tante persone indubbiamente. Essendo comunque la sorella di Chiara Ferragni, e avendo un seguito su instagram di 1,2 milioni di persone viene comunque considerata un’influencer e pertanto riceve box di regali tanto quanto le altre due sorelle. Infondo diciamocelo, il lavoro dell’influencer paga decisamente di più sia in termini economici che in termini di fama. Tuttavia siccome questo lavoro potrebbe essere un fuoco di paglia, lei ha un piano B con la sua laurea in odontoiatria e il suo lavoro di dentista specializzata in chirurgia orale.

Ha seguito l’esempio del padre che fa proprio questo mestiere e sarà molto contento che una delle sue figlia ha seguito le sue orme. I due lavorano insieme nello studio del papà. Anche Francesca poi come le altre due sorelle è fidanzata da anni con un ragazzo di nome Riccardo, che appare spesso ai ritrovi di famiglia. Tuttavia per il momento non si parla di matrimonio ne di figli per la maggiore.