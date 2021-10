Sonia Bruganelli bacio appassionato con LUI, gli occhi dei fan cado però solo lì. Il seno esplode nella scollatura – FOTO

La moglie di Bonolis ha pubblicato uno scatto amorevole assieme alla persona che per lei conta di più, fan in estasi per tanto amore.

Sembra entrata nel vivo questa nuova edizione del “Grande Fratello Vip” e con lei anche tutti i battibecchi legati non solo a piccole scaramucce tra i concorrenti ma anche tra le stesse opinioniste presenti in studio.

Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che affiancano Alfonso Signorini in questa stagione, pare infatti essere scoppiato nei giorni scorsi un polverone per via di una foto della moglie di Bonolis postata sui social in cui appare accanto a Giancarlo Magalli.

È noto infatti come i rapporti tra la Volpe e Magalli siano stati danneggiati dopo la fine della sua conduzione a “I Fatti Vostri” tanto da arrivare anche in Tribunale. Mentre si attende quindi che le due donne risolvano questa incomprensione, Sonia non smette di postare foto su Instagram. Vediamo l’ultima condivisa con la sua community.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sharon Stone sublime sul letto in lingerie: seno (s)coperto con un gioco di trasparenze ipnotiche – FOTO

Sonia Bruganelli non ha resistito, amore di mamma a cui non si può resistere

View this post on Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

LEGGI ANCHE —> “Mi fai troppo s***o” Justine Mattera playmaker piccante: tacchi vertiginosi ed un body che si apre fino a lì – FOTO

Nello scatto vediamo Sonia negli studi del “Grande Fratello Vip” mentre abbraccia e bacia sulla bocca il figlio Davide accorso per dare supporto alla madre.

Lui è l’unico figlio nato dalla relazione della coppia nel 2004, senza però dimenticare le sorelle Silvia e Adele, ma come non avere un rapporto speciale proprio con lui che sta diventando un vero ometto di casa?

“Tu. La mia ragione e il mio perché” scrive infatti Sonia a margine dello scatto che ha attirato l’attenzione di molte fan che hanno riposto con affetto: “Questa foto fa bene al cuore!!! ❤️”, “Sempre più bello sto ragazzo”.

Un altro aspetto che però ha suscitato gli sguardi languidi della sua nutrita community è stata anche la scollatura profonda del suo abito fantasia animalier che mette in evidenza il seno generoso e ha ammutolito per la carica seduttiva che emana.