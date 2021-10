Justine Mattera sempre eccezionale sui social network: la showgirl ha pubblicato uno scatto magnifico in cui indossa pantaloncini davvero troppo corti.

Tra le showgirl che in questi anni hanno conquistato i social network, non può non figurare Justine Mattera. La popolarità della splendida italo-americana è in continua crescita, e i numeri su Instagram testimoniano ciò: al momento la 50enne possiede circa 507mila followers.

La classe 1971 è dotata di una sensualità fuori dal comune e di una bellezza abbagliante. I suoi scatti riescono sempre a sorprendere il pubblico del web. La nativa di Rockville, qualche istante fa, ha pubblicato un post che contiene alcune foto: in una in particolare, i suoi glutei sono davvero in bella mostra.

Justine Mattera, i pantaloncini sono troppo corti: glutei di fuori

