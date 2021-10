“Il mio cuore è…”, Natalia Paragoni si scopre. Non ci sono parole FOTO

Una serie di scatti dove la bella influencer si svela e si mostra in tutta la sua bellezza. Sensualità e provocazione fanno da protagoniste.

Natalia Paragoni ha incantato Instagram con una serie di scatti pubblicati in serata che hanno acceso Instagram.

La modella valtellinese si è svelata mostrando una parte molto intima di sé.

Il 2021 è stato un anno senza dubbio entusiasmante e pieno di novità per lei. Nonostante la distanza ‘forzata’ che ha avuto dal suo fidanzato Andrea Zelletta per circa sei mesi, tempo di permanenza dell’ex tronista all’interno della Casa del ”Grande Fratello Vip”, ha ottenuto diversi successi in ambito lavorativi, scrivendo anche un libro in cui si è raccontata a 360 gradi, intitolato ”La vita secondo Naty”.

Non solo soddisfazioni lavorative ma anche personali, infatti la bellissima coppia si è trasferita in una nuova casa più grande e molto bella e chissà che non stiano pensando di allargare la famiglia. La Paragoni non ha mai nascosto il desiderio di voler diventare madre dopo l’aborto spontaneo che ha avuto da giovanissima.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “Tra poco vedrete…”, Elisa Isoardi la camicia sbottonata stende i fan. Visuale dall’alto strategica: sogno ad occhi aperti – FOTO

Natalia e le foto che conquistano tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

In questa serie di scatti la bellissima Natalia si è mostrata in tutto il suo fascino e la sua sensualità, provocando gli utenti grazie ad un look da togliere il fiato.

E’ vestita in maniera apparentemente semplice ma grazie al suo portamento ogni outfit che indossa diventa un vero e proprio capo imperdibile da avere nel proprio armadio.

Un paio di pantaloni beige, una camicetta verde bottiglia, capelli lisci, sciolti e un paio di occhiali che fanno da protagonisti.

Nella didascalia del post scrive: “Il mio cuore è verde” e i followers si scatenano tempestandola di complimenti e di cuoricini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “Più bella di un sogno” Diletta Leotta, la magliettina strettissima scopre un lato nascosto: che meraviglia – FOTO

La fidanzata di Zelletta è una vera diva del web e in queste pose appare irresistibile. Tripudio di like per lei!