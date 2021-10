La cantante ha pubblicato una serie di scatti dove si emoziona e non è da sola. C’è qualcuno che vuole ringraziare…

Bianca Atzei appare su Instagram visibilmente emozionata. La sua bellezza è senza paragoni ma ciò che spicca in questa serie di scatti è la felicità che traspare dai suoi occhi.

Alcune foto sono sfocate ma non importa, ciò che la bella cantante vuole condividere con i suoi followers è la gioia che sta provando in questo periodo e non è da sola, infatti al suo fianco c’è sempre il compagno Stefano Corti.

La cantante e la ‘iena‘ sono uniti dal 2019. Bianca Atzei era reduce da delusioni d’amore che l’hanno segnata, prima tra tutti quella con il motociclista Max Biaggi, storia in cui aveva investito tutti i suoi sentimenti ma che non è finita come lei sperava.

A ricucire le ferite della bella cantante di origini sarde ci ha pensato Stefano Corti, i due appaiono inseparabili e questi scatti lo confermano.

Bianca Atzei ringrazia e si commuove

La cantante appare visibilmente emozionata in questa serie di scatti.

Nell’occasione si lascia immortalare dopo essere stata ospite di Marco Masini tornando sul palco a cantare. Questo dovrebbe rappresentare la quotidianità per gli artisti ma dopo quasi due anni di pandemia purtroppo non è così.

Per questa ragione ha manifestato tutta la sua gioia nel tornare a cantare dal vivo e l’ha fatto ringraziando in primis il cantautore toscano che l’ha ospitata, scrivendo nella didascalia del post: “Era da tanto che non mi emozionavo cosi. Cantare è vita. Grazie Marco Masini per avermi invitata ai tuoi meravigliosi 30 anni di carriera”.

Negli scatti che pubblica si mostra con un outfit impeccabile: un abito nero dalle maniche vistose che non la fanno passare di certo inosservata.

Se sfogliamo le fotografie scattate in questa occasione troviamo l’ex naufraga de ”L’isola dei famosi’‘ in compagnia del suo fidanzato, dove manifesta tutta la sua gioia.