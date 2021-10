Tina Cipollari, durante l’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, ha raccontato di aver trovato un nuovo amore dopo la fine della sua ultima storia

Tina Cipollari è oramai da tanti anni l’opinionista più amata di Uomini e Donne. Da oramai dodici anni la vediamo scontrarsi sempre con la dama torinese Gemma Galgani, che ha messo piede nello studio nel 2009 e che non è ancora riuscita a trovare l’amore. Tina non crede a questa sua sfortuna e ha un’opinione molto discutibile di lei, pensa che la sua sia una strategia per restare in televisione e che il suo interesse sia vero solo quando si tratta di uscire con uomini molto più giovani di lei.

Tina Cipollari sbotta contro Gemma Galgani: “Mi sono fidanzata”

Durante la puntata di oggi, Tina ha informato Isabella di aver incontrato Giorgio Manetti in un ristorante e di aver ricevuto la richiesta di portarle i suoi saluti. Gemma è rimasta molto infastidita da questo intervento di Tina, e l’ha accusata di uscire con il suo ex fidanzato. Tina ha insistito dicendole di averlo incontrato per caso e, quando Gemma ha cominciato a parlare della vita privata dell’opinionista, Tina ha risposto immediatamente dicendo di essersi fidanzata di nuovo dopo la storia che è finita oramai mesi fa, e di aver aspettato un po’ prima di rifarsi una vita. Dopo aver dato questo scoop, a cui Gemma non ha creduto, ha chiesto a Maria la possibilità di poter portare il suo fidanzato nel programma per presentarlo a tutti.

Dunque, Tina si è davvero rifatta una vita o si tratta solo di una provocazione per Gemma? Questo lo scopriremo probabilmente nelle prossime puntate.