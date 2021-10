Un’immagine al naturale e di estrema classe è quella con cui si presenta stamani la talentuosa attrice e modella Rocío Munoz Morales.

L’incantevole modella spagnola e showgirl classe 1988, Rocío Munoz Morales, prima di intraprendere la strada per il piccolo e grande schermo ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, sin da piccola, attraverso l’arte della danza. Il suo esordio televisivo, nel 2009, segnerà poi un’importante svolta per la modella, sino ad arrivare al 2012 in cui, oltre a conoscere sul set l’uomo della sua vita, e suo attuale compagno, l’attore romano Raoul Bova, Rocio interpreterà un ruolo nella seconda parte della commedia di “Immaturi“: “Il viaggio”, realizzata dal regista Paolo Genovesi.

Oltre che essere considerata come un notevole punto di riferimento per la sponsorizzazione di brand internazionali, grazie alla sua più che carismatica presenza scenica, Rocio è stata co-conduttrice al “Festival di Sanremo” nella sua sessantacinquesima edizione, partecipando anche nel ruolo di concorrente a diversi reality show nella penisola.

Rocío Munoz Morales, mai così al naturale: la posa è seducente “100 volte bellissima”

