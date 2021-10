“Che gambe”. Alessia Fabiani: sensualità sfrenata in abito da sera. La FOTO conturbante che paralizza il web

Alessia Fabiani. L’attrice abruzzese è molto attiva sui suoi canali social in cui propone immagini suggestive della sua vita privata. Un sogno ad occhi aperti

Vi ricordate Alessia Fabiani? Era una delle splendide “letterine”, parte del cast del fortunato programma di Canale 5, “Passaparola”, condotto da Gerry Scotti nei primi anni duemila. Quella trasmissione portò molta fortuna alle vallette che vi parteciparono, essendo diventate nel tempo prime donne dello spettacolo italiano. Alcuni esempi? Basti pensare a Ilary Blasi e Silvia Toffanin.

Alessia Fabiani, però, ha una carriera vasta che affonda le radici molto tempo prima; aveva solo 9 anni quando partecipò a una fiction televisiva in cui interpretava la figlia di Maurizio Costanzo e Simona Izzo. Sul piccolo schermo non si è fatta mancare nulla: ha partecipato a reality, programmi sportivi e musicali, è stata tronista a “Uomini e Donne” e concorrente a “La sai l’ultima? VIP”.

Alessia Fabiani: un abito da sera che fa risaltare tutta la sua eleganza

É la recitazione l’ambito in cui Alessia Fabiani si sente più a suo agio. Ha preso parte a numerose produzioni televisive di grande successo come “Piper”, per le regia di Carlo Vanzina e “Distretto di Polizia”, fino ad arrivare anche ad una partecipazione al film “Loro” del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Il contatto diretto con il pubblico è ciò che la esalta di più, annoverando infatti un foltissimo curriculum teatrale.

All’inizio degli anni duemila balzò sulle pagine della cronaca rosa a causa di una sua relazione con Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e dell’attore Franco Oppini, nonché ex concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Si è poi sposata con l’imprenditore Fabrizio Cherubini, padre dei suoi due gemelli, un maschio e una femmina, Kim e Keira (nati nel 2012).

Alessia Fabiani è molto attiva sul suo profilo Instagram dove conta circa 204mila follower. Rispetto agli anni passati è possibile vederla con un look stravolto, passando da un naturale castano scuro a un biondo intenso.

L’ultimo post condiviso la vede in una mise molto elegante, con un abito scuro da sera, firmato Nino Lettieri, che ha sfoggiato per una sera di gala. Trasparenze pericolose, spalline con paillettes ma soprattutto uno spacco vertiginoso che mette in risalto le sue gambe sinuose.

I fan commentano esaltati: “Sei proprio bella”, “Che gambe meravigliose, sei una dea”, “Stupenda”, “Wow, che bellezza”.