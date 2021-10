Anna Tatangelo distesa sul letto, la camicetta si apre: da infarto – FOTO

Anna Tatangelo trasuda sensualità da ogni scatto su Instagram, la cantante più provocante che mai: i dettagli che attirano l’attenzione.

Meravigliosa, soltanto così si può definire Anna Tatangelo. La cantante ciociara è una delle migliori esponenti del nostro panorama musicale, oltre che una delle più seducenti in assoluto.

La 34enne, in questo 2021, è semplicemente scatenata e sembra aver imboccato la strada di una seconda giovinezza, superando momenti molto duri a partire dallo scorso anno.

La ritrovata vena artistica, con il disco ‘AnnaZero’, è soltanto uno degli indizi che ci dice che Anna è tornata felice e in pace con se stessa. Dopo essere passata da varie sperimentazioni, anche di look, ha ritrovato la serenità sentimentale insieme al collega Livio Cori.

In quest’autunno la vedremo inoltre in tv, con ‘All Together Now‘, di cui è ormai presenza fissa, e con ‘Scene da un Matrimonio‘. I suoi fan, in ogni caso, possono continuare ad ammirarla su Instagram, dove da’ spettacolo con immagini sempre più seducenti.

Anna Tatangelo, la foto che spalanca il paradiso: irresistibile con solo la camicetta addosso

