Una parentesi preziosa rapice i fan dell’influcener, l’ultimo scatto di Zoe Cristofoli è “pura estasi”, il motivo sarà “illuminante”.

La giovanissima veronese classe 1996, Zoe Cristofoli, dopo aver recentemente raggiunto la soglia di 1 milione di follower sul suo profilo Instagram, continua ad affermarsi come una delle più amate influencer e modelle della penisola. Venticinque anni e lo spirito di una sensibile guerriera, degna soltanto di una “tigre” direbbero alcuni, Zoe è ad ogni modo conosciuta per il suo ruolo di dinamica testimonial.

Zoe racconta di sé su Instagram attraverso il suo amore per i viaggi, la sua passione per il calcio, e la sperimentazione su tecniche pittoriche come quella, da lei tanto ambita, dei tatuaggi. Questi evidenti tratti distintivi della sua iconica immagine saranno quest’oggi protagonisti di un “illuminante” successo, quello del suo ultimo scatto.

Zoe Cristofoli, è estasi per il décolleté prezioso: “come si diventa una collana?”

