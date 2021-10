Eleonora Incardona seduta su una scalinata, le curve infiammano il web – FOTO

La bella Incardona ha condiviso una foto su instagram dove si mostra bellissima e sensuale su una scalinata a Milano

Eleonora Incardona su instagram ha condiviso una foto mentre è seduta su una scalinata a Milano e fa una cosa assurda. Mangia le patatine per terra. Nella didascalia poi scrive:“Voi siete team patatina o team popcorn? Fatemelo sapere nei commenti”. Tantissimi followers rispondono alla foto scrivendo:”Bellissima”, “Stupenda”, “Più patatine ciao Eleonora sempre meravigliosa”.

Eleonora Incardona si porta l’estate fino alla fine

La bella influencer fino all’ultimo si è goduta l’estate, anche settembre per lei è stato un mese ricco di mare, bel tempo ed eventi meravigliosi. Qualche giorno fa ha partecipato ad un matrimonio indossando un abito senza tempo, blu di raso da vera principessa. Ha sfoggiato un eleganza e una bellezza mozzafiato. A metà settembre è stata anche a Porto Cervo per godersi ancora del sole. Anche sul Lago Maggiore ha trascorso qualche giorno di spensieratezza prima di tornare a lavorare per Sportitalia. Ormai è ufficialmente una ragazza del programma, commenta il calcio che segue con passione e attenzione.

Proprio quattro giorni fa ha condiviso una foto allo Stadio dove ha seguito la partita Milan- Atletico Madrid. Ma oltre al calcio la bella Incardona ha un altra passione, si tratta di quella per gli orologi. Possiede anche un sito online di orologi che si chiama Private watch club. Sfoggia infatti sempre orologi magnifici nelle sue foto instagram, rolex di ogni genere e non solo. Un altra sua grande passione è quella per il golf, lei è una golfista esperta. Questo sport le trasmette tranquillità e serenità. D’altronde il golf è forse uno degli sport più rilassanti che sia. In questo momento della sua vita la Incardona si sta concentrando sulla sua carriera maggiormente e il suo benessere.

Dopo la fine della relazione con Mirko Manola, il fratello di Diletta Leotta, la Incardona ha deciso di concentrarsi sul raggiungere i suoi obiettivi. Che come chiaramente si può osservare uno di questi è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo come conduttrice. Vedremo se riuscirà nell’impresa la bella siciliana.