Shaila Gatta, canotta attillata e sguardo profondo bloccano il web – VIDEO

Shaila Gatta ha condiviso nelle sue Instagram Stories vari video in cui appare quasi in stile “acqua e sapone”, con un leggero make up, ed è ancora più bella di quando invece è molto truccata

La ex velina Shaila Gatta ha condiviso diversi video nelle sue storie di Instagram, dove si fa vedere ai follower bella come sempre e meno truccata del solito. Il suo fascino non ne risente affatto visto che basta solo un po’ di matita nera e eyeliner sugli occhi per apparire stupenda come al solito.

Shaila ha ringraziato i suoi follower per i complimenti ricevuti grazie a una sua interpretazione di una delle scene cult della cinematografia italiana degli ultimi anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo bellezza stratosferica: dietro le quinte dello show spunta lui – VIDEO

Shaila Gatta ringrazia i follower, il video della ex velina

Per vedere il video di Shaila Gatta vai su Successivo